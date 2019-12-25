АРИЯ выступит с шоу "Замкнутый круг" на ROOF FEST 2022 в Петербурге

В последний день лета поклонники услышат главные хиты "Атилла", "Дальний свет", "Крещение огнём" и редкие акустические версии.

Концерт АРИИ на крыше – это большая редкость, группа впервые выступит в рамках ROOF FEST. АРИЯ привезёт обновленную программу тура "Замкнутый круг" в Северную столицу.

Шоу "Замкнутый круг" стартовало еще в 2020 году, и с тех пор АРИЯ успела отыграть уже около 100 концертов. Этот тур собрал в себе всё самое лучшее, с чем поклонники ассоциируют любимую группу.

Концерт АРИИ состоится 31 августа 2022 года в 20:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30). Билеты на концерт уже в продаже.

Уже 13 августа на ROOF FEST выступят Вячеслав Бутусов и "Орден Славы".

Фото: предоставлено организатором