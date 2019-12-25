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Матчи Евро-2020 могут показывать в "Юбилейном"
Сегодня, 14:56
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smirenny

Матчи Евро-2020 могут показывать в "Юбилейном"

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Помимо этого вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил, что большая фан-зона с дополнительными активностями появится на Конюшенной площади.

В четверг, 8 апреля, во дворце спорта "Юбилейный" будут показывать матчи чемпионата Европы-2020. Для этого нужно пройти согласование со службой безопасности. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Также большую фан-зону с дополнительными активностями организуют на Конюшенной площади, ограничив по функционалу зону для публичного просмотра матчей. Ограничения затронут и заполняемость фан-зоны, и мероприятия, которые будут проводить в условиях коронавируса.

Пиотровский уточнил, что на Дворцовой площади отведут половину для прогулок горожан и туристов, оставив вторую половину для доступа в Эрмитаж.

Третью зону для фанатов организуют у "Юбилейного". Там будет футбольный парк для детских праздников и футбольных матчей. 

Ранее мы писали, что КРТИ будет следить за ходом ремонта на станции "Зенит". Открытия ждут к Евро.

Фото: Pixabay

Теги: евро-2020, юбилейный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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