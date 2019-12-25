Матчи Евро-2020 могут показывать в "Юбилейном"

В четверг, 8 апреля, во дворце спорта "Юбилейный" будут показывать матчи чемпионата Европы-2020. Для этого нужно пройти согласование со службой безопасности. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Также большую фан-зону с дополнительными активностями организуют на Конюшенной площади, ограничив по функционалу зону для публичного просмотра матчей. Ограничения затронут и заполняемость фан-зоны, и мероприятия, которые будут проводить в условиях коронавируса.
Пиотровский уточнил, что на Дворцовой площади отведут половину для прогулок горожан и туристов, оставив вторую половину для доступа в Эрмитаж.
Третью зону для фанатов организуют у "Юбилейного". Там будет футбольный парк для детских праздников и футбольных матчей.
Ранее мы писали, что КРТИ будет следить за ходом ремонта на станции "Зенит". Открытия ждут к Евро.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все