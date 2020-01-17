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Группа "АРИЯ" выпустила рокерский мерч для домашних животных и их хозяев
Сегодня, 19:11
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Группа "АРИЯ" выпустила рокерский мерч для домашних животных и их хозяев

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Все вырученные средства с продаж мерча пойдут на благотворительность.

Группа "АРИЯ" и студия печати на футболках сделали мерч: футболки с логотипом группы для хозяев и их собак, банданы с рокерским принтом.

Все вырученные средства с продаж мерча пойдут на благотворительность — в приюты "Друг" и "Ржевка". В последний день лета "АРИЯ" выступит с обновленной программой  "Замкнутый круг" на фестивале ROOF FEST. Поклонники услышат главные хиты "Улица роз", "Герой асфальта", "Точка невозврата" и редкие акустические версии. 

Фото: предоставлено организатором

Теги: ария, благотворительность, мерч, приюты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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