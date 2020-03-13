В Петербурге гражданин Индии сядет на 10 лет за убийство семейной пары

Вместе с сообщником мужчина задушил бизнесменов-соотечественников.

В Петербурге гражданина Индии суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Известно, что 21 год назад мужчина убил своих соотечественников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Гилл Харпиндар 12 марта 2001 года вместе с сообщником Парвизом Мухаммедом Ахетшамом в квартире на улице Маяковского, 40, напали на супружескую пару. Молодые люди избили владельцев жилья и задушили. Жертвами бандитов стали граждане Индии, которые занимались в Северной столице коммерческой деятельностью. Убив предпринимателей, злоумышленники похитили деньги, кредитные карты и сберегательные книжки пары.

Гилла Харпиндара накануне признали виновным в совершении преступлений. Его обвинили в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Кроме того, гражданин Индии подoзревался в мошенничестве. Теперь обвиняемый проведет 10 лет в колонии строгого режима.

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