В Красносельском районе банда хулиганов похищала людей и требовала у их родственников деньги

Их уже задержали полицейские.

В Красносельском районе злоумышленники похищали людей и удерживали их до получения крупной суммы денег от родственников пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, в четверг, 14 апреля, к стражам порядка обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестные насильно посадили ее мужа в машину "Киа Рио" и начали требовать от нее денежные средства. Инцидент произошел в 15:25 на Авангардной улице. С таким заявлением к стражам порядка обратился 28-летний мигрант. Он пожаловался, что у дома № 37 по Софийской улице накануне трое хулиганов силой затащили его в автомобиль и пообещали отпустить, если он отдаст им 200 тыс. рублей.

В этот же день полицейские задержали вымогателей. Подозреваемыми стали граждане ближнего зарубежья и 36-летний судимый россиянин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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