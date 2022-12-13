В Александровскую больницу привезли избитого около "Академической" юношу

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Вечером 25 марта неадекватный мужчина избил молодого человека около станции метро "Академическая". Пострадавшего доставили в Александровскую больницу в субботу днем, 1 апреля.

По информации Piter.tv, 18-летний юноша был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой груди. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники больницы обратились в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv