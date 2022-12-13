  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Александровскую больницу привезли избитого около "Академической" юношу
Сегодня, 9:35
97
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Александровскую больницу привезли избитого около "Академической" юношу

0 0

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Вечером 25 марта неадекватный мужчина избил молодого человека около станции метро "Академическая". Пострадавшего доставили в  Александровскую больницу в субботу днем, 1 апреля. 

По информации Piter.tv, 18-летний юноша был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой груди. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Сотрудники больницы обратились в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мать вернулась с работы и нашла мертвым сына-школьника.

Фото: Piter.tv

Теги: избили юношу, нападение, полиция, разбой, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии