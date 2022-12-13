В Петербурге мать вернулась с работы и нашла мертвым сына-школьника

На теле ребенка не выявлено насильственных причин смерти.

На территории Московского района Петербурга правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего мальчика. Тело девятиклассника без признаков жизни в квартире обнаружила мать. Уточняется, что трагедия произошла по Дунайскому проспекту. Накануне днем родители ребенка ушли на работу, а спустя некоторые время мальчик перестал отвечать на звонки. В результате обеспокоенной матери пришлось поехать домой, где она нашла сына мертвым в его кровати. Известно, что школьник воспитывался в благополучной семье, он занимался спортом. В настоящее время тело направлено в морг для проведения экспертизы. Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Оперативники изъяли из квартиры бутылки из-под газировки.

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Фото: Piter.tv