В Петербурге грабители вынесли из торгового центра сейф с 2 миллионами рублей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ещё 9 декабря 2019-го года в полицию с заявлением обратился директор фирмы.
Он сообщил, что неизвестный мужчина поднялся с помощью лестницы на 3 этаж его офиса в ТЦ "Северный Текстиль" на Богатырском проспекте, разбив окно.
После чего злоумышленник похитил сейф с двумя миллионами рублей.
На фасаде дома установлены камеры видеонаблюдения. По ним удалось выяснить, что у грабителя был сообщник.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников вор ударил администратора магазина электрошокером.
Фото: Pixabay
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