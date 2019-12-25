В Петербурге грабители вынесли из торгового центра сейф с 2 миллионами рублей

Они поднялись на 3 этаж здания с помощью лестницы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ещё 9 декабря 2019-го года в полицию с заявлением обратился директор фирмы.

Он сообщил, что неизвестный мужчина поднялся с помощью лестницы на 3 этаж его офиса в ТЦ "Северный Текстиль" на Богатырском проспекте, разбив окно.

После чего злоумышленник похитил сейф с двумя миллионами рублей.

На фасаде дома установлены камеры видеонаблюдения. По ним удалось выяснить, что у грабителя был сообщник.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников вор ударил администратора магазина электрошокером.

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