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На проспекте Художников вор ударил администратора магазина электрошокером
Сегодня, 11:51
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ruzannar

На проспекте Художников вор ударил администратора магазина электрошокером

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Злоумышленник не захотел платить за продукты.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 марта в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в продуктовом магазине на проспекте Художников.

Мужчина взял продукты с полок, но отказался за них платить. Когда администратор попытался задержать "покупателя", злоумышленник ударил его электрошокером и скрылся.

Известно, что пострадавший самостоятельно обратился к врачам с ушибами тела и следом от электрошокера.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой)

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина ограбил кладовщика и уехал на машине.

Фото: Pixabay

Теги: вор, грабеж, магазин, питер, электрошокер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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