В Петербурге мужчина ограбил кладовщика и уехал на машине

Сумма ущерба составила 59 000 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 21 марта в полицию обратился мужчина, работающий кладовщиком.

Он сообщил, что в пос. Песочный на территории Белоостровского кладбища у него возник конфликт со знакомым по имени "Ислам".

Тот отобрал у него 30 000 тысяч рублей, мобильный телефон "XIAOMI MI8", паспорт, водительское удостоверение, медицинский полис, а также ключи от машины.

После этого обидчик скрылся на автомобиле. Сумма ущерба составила 59 000 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в "Сабвее" на Невском вор вытащил 100 тысяч из кошелька посетителя.

Фото: Pixabay