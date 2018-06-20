В Петербурге ожидают приезд 158 министров со всего мира

В городе на Неве состоится 23-я сессия Генассамблеи ЮНВТО.

В Петербурге готовятся к приезду высокопоставленных гостей. С 9 по 13 сентября в городе на Неве состоится 23-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Гостями самого масштабного мероприятия в области туризма станут 158 министров со всего мира. Генассамблея дает возможность Петербургу повысить свой имидж на мировой арене и увеличить количество въездных туристов.

Для гостей события создадут мобильное приложение, которое поможет им легко ориентироваться в городе. Особое внимание уделят транспортной безопасности и созданию специального знака, который будет выделять участников среди других людей.

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