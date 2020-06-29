Санатории Петербурга увеличили доходы на 20% за полгода

Поток туристов в петербургские здравницы вырос на 9% с начала года.

Санаторно-курортные учреждения Санкт-Петербурга показали рост финансовых показателей за первые шесть месяцев 2025 года. Общая выручка петербургских здравниц составила 1.48 млрд рублей, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают "Ведомости Северо-Запад".

Количество обслуженных туристов достигло 39.5 тысяч человек, увеличившись на 9% по сравнению с январем-июнем 2024 года. Калининградская область сохранила лидерство среди регионов Северо-Западного федерального округа по количеству туристов - 41.61 тысяч человек. Доходы калининградских санаториев составили 1.1 млрд рублей, также показав рост на 20%.

Ранее сообщалось, что Петербург получил 525 млн рублей от турналога за семь месяцев.

Фото: Piter.TV