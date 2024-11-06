Петербург в 2024 году посетили почти 850 тыс. иностранных туристов

Из дальнего зарубежья приехали 457 тыс. гостей, среди них больше всего граждан Китая.

В прошлом году Петербург посетили 839 тыс. иностранных туристов, что на 46% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Из дальнего зарубежья приехали 457 тыс. гостей, среди них больше всего граждан Китая – 139 тыс. туристов. В первой пятерке также Иран, Турция, Индия и Саудовская Аравия.

К 2030 году планируется довести зарубежный турпоток в страну до 16 млн человек. По словам главы Северной столицы Александра Беглова, "несмотря на все попытки недружественных стран "отменить" русскую культуру, интерес к ней только растет".

Ранее стало известно, чем Петербург удивит туристов в новом сезоне.

Фото: Piter.TV