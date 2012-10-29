Петербург получил 525 млн рублей от турналога за семь месяцев

Туристы оставили в казне Петербурга полмиллиарда благодаря налогу на проживание.

В январе–июле 2025 года бюджет Санкт-Петербурга пополнился на 525 млн руб. за счет туристического налога, сообщает ЗакС города по итогам нулевых чтений бюджета 2026–2028.

За 7 месяцев года 143 млн руб. поступило от объектов размещения в Центральном районе, 99 млн руб. — в Адмиралтейском. Это 26 % и 18 % от общей суммы. Далее по объемам идут Московский район (10 %), Фрунзенский (9 %), Василеостровский, Выборгский и Петродворцовый (по 6 %).

В городском реестре числится 1 268 средств размещения. Основной доход обеспечили гостиницы категории 4 звезды (173 млн руб.) и 3 звезды (151 млн руб.).

Фото: Piter.TV