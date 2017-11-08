В Петербурге готовят реконструкцию причального комплекса Речного вокзала

Речной вокзал Петербурга ждут масштабные изменения в рамках инвестпрограммы.

В Санкт-Петербурге готовятся к реконструкции причального комплекса Речного вокзала на проспекте Обуховской обороны. Предпроектная документация уже разработана ООО "Ленинградский проектный институт на речном транспорте", сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Комплекс был построен в конце 1960-х — начале 1970-х годов и сегодня нуждается в капитальном ремонте. Планируется модернизация под требования современного флота, включая круизные суда нового поколения.

Проект могут включить в адресную инвестиционную программу на 2026 год и плановый период до 2028 года. Речной вокзал принимает межрегиональные круизные суда и остается важной точкой для туристического потока.

Реконструкция пройдет поэтапно, чтобы не прерывать прием судов. Причалы будут функционировать на протяжении всех работ. Помимо Речного вокзала, суда продолжают швартоваться у причалов "Уткина заводь" и "Соляной причал".

Фото: Pxhere