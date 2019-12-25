Спектр предложений будет существенно расширен.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Петербурге готовят пакет бюджетных программ для туристов. Об этом сообщил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В Северной столице в настоящее время разрабатыват разные варианты экономичных предложений, которые направлены на размещение туристов, экскурсионное обслуживание и их перевозку.

Глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что несмотря на ситуацию с пандемией и кризисом в среднем повышения цен на туристские услуги не произойдёт.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции стали больше тратить на книги и обучение.

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