Средний чек на онлайн-обучение в мае вырос на 31%, до 2 134 рублей.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что петербуржцы в самоизоляции стали больше тратить на книги и обучение. Соответствующие данные приводят аналитики "Яндекс. Деньги".

По данным аналитиков, во время самоизоляции петербуржцы чаще стали покупать не только книги, но и лекарства. Также горожане чаще оплачивали коммунальные услуги.

Так, средний чек онлайн-обучение только за май вырос на 31% — 2 134 рублей. На лекарства петербуржцы тратили на 15%, средний чек вырос до 591 рубля. Что касается книг, то средний чек составил 571 рубля, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплата ЖКХ выросла на 97%, до 2058 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская прокуратура собирается выявить подпольные казино при помощи горожан.

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