Петербургская прокуратура собирается выявить подпольные казино при помощи горожан

Прокуратура Петербурга собирается провести прием звонков по фактам организации незаконной игорной деятельности на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 17-го июня.
В том случае, если вы обладаете информацией об организации такой деятельности, вы можете обратиться 18-го июня на "горячую линию" с 10:00 до 17:00 по телефону 318-26-81.
Ранее стало известно, что любители азартных игр открыли покер-клуб на Рубинштейна. Незаконные азартные игры проводили сами местные жители.
Фото: pixabay.com
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