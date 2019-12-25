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Петербургская прокуратура собирается выявить подпольные казино при помощи горожан
Сегодня, 10:25
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nadezhda_sib

Петербургская прокуратура собирается выявить подпольные казино при помощи горожан

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"Горячая линия" будет организована завтра, 18-го июня.

Прокуратура Петербурга собирается провести прием звонков по фактам организации незаконной игорной деятельности на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 17-го июня.

В том случае, если вы обладаете информацией об организации такой деятельности, вы можете обратиться 18-го июня на "горячую линию" с 10:00 до 17:00 по телефону 318-26-81. 

Ранее стало известно, что любители азартных игр открыли покер-клуб на Рубинштейна. Незаконные азартные игры проводили сами местные жители. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: игорная деятельность, казино, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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