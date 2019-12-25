Любители азартных игр открыли покер-клуб на Рубинштейна

Незаконные покер-турниры проводили сами местные жители.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржцев, организовавших покер-клуб в доме №3 на улице Рубинштейна. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Незаконные азартные игры проводили сами местные жители. По словам следователей, для покер-турниров использовалось специальное игорное оборудование.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны". Оно было направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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