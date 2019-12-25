В Петербурге готовят новые ограничения из-за коронавируса

Этот вопрос обсудят в Смольном.

В четверг, 5 ноября, в администрации города обсудят ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге.

Чиновники хотят внести изменения в постановление №121, которое регламентирует жизнь петербуржцев во время пандемии. Так, предлагается ввести обязательную самоизоляцию для горожан старше 65 лет, а также обязать работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу. Вполне вероятно, что в торговых центрах снова закроют фуд-корты.

Ранее мы писали, что ещё две петербургские больницы перепрофилируют под COVID-стационары.

Фото: Piter.TV