По всем случаям устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Петербурге госпитализировали с отравлением трех подростков. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел 12 августа в трех районах Северной столицы. Ночью из квартиры одного из домов на проспекте Культуры госпитализировали 14-летнюю девочку. Ее состояние оценивается как тяжелое. Со станции метро "Улица Дыбенко" в больницу доставили девушку около 17 лет. У нее выявили острое отправление наркотическими и психотропными средствами.

Третьего пострадавшего подростка госпитализировали от дома на Лиговском проспекте. 15-летняя девушка является уроженкой Тывы. По всем случаям проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что по факту ДТП с участием школьницы проводится проверка.

Фото: Piter.tv