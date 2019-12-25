В Петербурге госпитализировали мужчину после двойной попытки суицида

У него обнаружили признаки отравления и следы от повешения.

Во вторник, 30 ноября, в дежурную часть полиции Петербурга поступила телефонограмма из НИИ имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 34-летнего мужчины после двойной попытки суицида. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего забрала бригада скорой помощи из бара на Курляндской улице. У него диагностировали острое отравление веществом психотропного действия. Кроме того, у него обнаружили следы от повешения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей теменной области.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV