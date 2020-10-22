В Петербурге госпитализировали мужчину с острым отравлением психостимулятором

Утром 23 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации 30-летнего мужчины с отравлением и множественными гематомами на теле и конечностях. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Петербуржца госпитализировали от дома №6 на Адмиралтейском проезде. У него диагностировали острое отравление веществом психостимулирующего действия. Обстоятельства получения гематом неизвестны.
Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину, который съел закладку с наркотиками.
Фото: Piter.TV
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