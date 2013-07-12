В Петербурге госпитализировали мужчину, который съел закладку с наркотиками

Утром 25 мая в Петербурге госпитализировали 26-летнего мужчину, который отравился веществом депримирующего действия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Пострадавший самостоятельно обратился за помощью. Он пришел на станцию скорой помощи на улице Шаврова. Мужчина заявил, что съел закладку с наркотиками. Пациента осмотрели и диагностировали у него инородное тело в желудке и отравление.
В состоянии средней степени тяжести мужчину положили в токсикологию. О случившемся медики сразу сообщили в полицию.
Ранее в Петроградском районе школьники отравились наркотиками.
Фото: Piter.TV
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