В Петроградском районе школьники отравились наркотиками

12-летняя девочка и 17-летний юноша попали в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 22 мая, в Петроградском районе подростки приняли наркотические препараты и получили серьезное отравление. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 23 мая.

Накануне в 11 утра из дома № 37 на Каменноостровском проспекте в больницу имени Филатова привезли девятиклассника в состоянии средней тяжести. Юноша отравился наркотиками. Известно, что мальчик проживает с бабушкой на улице Кораблестроителей и состоит на учете в ПДН. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В это же время из квартиры на Каменноостровском проспекте госпитализировали и 12-летнюю девочку. Врачи диагностировали у школьницы отравление неизвестным наркотическим препаратом. Ребенок состоит на учете в ПДН, проживает вместе с матерью на проспекте Художников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге шестиклассница отравилась мочегонным после ссоры с родителями. Ребенок проживает вместе с матерью, отцом, старшим братом и дедушкой. По факту случившегося проводится проверка.

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