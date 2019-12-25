В Петербурге шестиклассница отравилась мочегонным после ссоры с родителями

Девочку в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В воскресенье, 16 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы № 5. Медики рассказали о госпитализации 13-летней девочки, ученицы 6 класса, с острым пероральным отравлением мочегонным веществом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девочка отравилась таблетками в квартире дома №31 на Садовой улице в поселке Левашово. Родители пострадавшей рассказали, что накануне поссорились с дочерью. Шестиклассницу увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает девочка, полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. Ребенок проживает вместе с матерью, отцом, старшим братом и дедушкой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее студентка колледжа Петербургской моды отравилась таблетками в коммунальной квартире.

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