В Петербурге госпитализировали годовалого ребёнка с ожогами

Девочка ошпарилась кипятком.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию поступил звонок из детской городской больницы №1. Медики рассказали о том, что из д. №10 по ул. Турку была госпитализирована годовалая девочка с термическими ожогами второй степени.

Мать ребёнка утверждает, что трагедия произошла за считанные минуты: пока она отвлеклась на старшую дочку, девочка опрокинула на себя с плиты ковш с горячей водой.

Известно, что семья благополучная, на учёте не состоит.

Ранее мы сообщили, что съевшая таблетку 3-летняя девочка госпитализирована в Петербурге.

Фото: Pixabay