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Съевшая таблетку 3-летняя девочка госпитализирована в Петербурге
Сегодня, 12:18
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Arinablinova

Съевшая таблетку 3-летняя девочка госпитализирована в Петербурге

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Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 16 мая, стало известно, что в больницу попала трехлетняя девочка, которой диагностировали отравление медикаментами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции о пострадавшей сообщили в 2 часа ночи. Оказалось что ее госпитализировали еще накануне, в 20:00. Мама ребенка пояснила, что девочка случайно съела таблетку отца, которая помогает снимать спазмы в мышцах. 

Сейчас доктора пытаются стабилизировать состояние пациентки, которое на данный момент оценивается как тяжелое.

Ранее мы писали, что врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay

 

Теги: девочка, отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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