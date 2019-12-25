Съевшая таблетку 3-летняя девочка госпитализирована в Петербурге

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 16 мая, стало известно, что в больницу попала трехлетняя девочка, которой диагностировали отравление медикаментами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции о пострадавшей сообщили в 2 часа ночи. Оказалось что ее госпитализировали еще накануне, в 20:00. Мама ребенка пояснила, что девочка случайно съела таблетку отца, которая помогает снимать спазмы в мышцах.

Сейчас доктора пытаются стабилизировать состояние пациентки, которое на данный момент оценивается как тяжелое.

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Фото: Pixabay