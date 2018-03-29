Неадекватную петербурженку увезли в наркодиспансер после голого забега по гостинице

В номере остался 8-месячный сын женщины, сейчас он находится в больнице.

В четверг, 27 мая, в Петербурге госпитализировали 36-летнюю Ирину Б., которая бегала по гостинице голой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудники гостиницы на Чистяковской улице, в которой произошел неприятный инцидент, рассказали, что женщина была в неадекватном состоянии. Она бегала по этажам абсолютно голой и в таком же виде каталась на лифте.

В этот момент в номере находился 8-месячный сын женщины. К счастью, на пробежку она его не взяла, однако бросила совершенно одного.

Малыша госпитализировали в Детскую горбольницу. Женщину доставили в наркологический диспансер. Что именно с ней случилось – уточняется.

Ранее мы писали, что девятиклассница попала под колеса авто, перебегая дорогу на улице Бабушкина.

Фото: соцсети