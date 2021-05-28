Петербуржца лишили водительских прав из-за учета в наркологическом диспансере

Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление.

По иску прокуратуры Калининского района мужчина, состоящий на учете в наркологическом диспансере, лишен водительских прав. Об это рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что местный житель состоит на наркологическом учете, являясь при этом обладателем водительских прав. В прокуратуре отметили, что наличие права управления транспортным средством у такого лица создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о лишении лица, состоящего на наркологическом учете, права управления транспортными средствами. Требования прокурора района удовлетворены.

Ранее в Петербурге прокуратура пресекла факты осуществления психотерапии без лицензии.

Фото: Piter.tv