В Выборге пьяный мужчина устроил дебош в наркологическом диспансере

Хулигана неоднократно судили за хранение наркотиков и психотропных веществ.

Вчера, 28 марта, в половине первого дня в неврологическом диспансере Выборга задержали 45-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе управления войск нацгвардии по городу и области.

Медучреждение, где произошел дебош, располагается в Выборге на Кленовой улице. Пьяный мужчина, желая похулиганить, оторвал информационный щит от стены в коридоре диспансера. Сотрудники вневедомственной охраны сразу же получили сигнал из наркологического диспансера и прибыли на место происшествия. К тому времени мужчина вел себя неадекватно: шумел и мешал работе врачей. Кроме того, сотрудники нацгвардии обнаружили у хулигана газовый пистолет.

Мужчина был задержан и доставлен в управление МВД. Там выяснилось, что дебошира неоднократно судили за хранение наркотиков и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.