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В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актера Александра Дьяченко
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актера Александра Дьяченко

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Он находится в Мариинской больнице.

Петербургский актер и музыкант Александр Дьяченко попал в Мариинскую больницу с коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Положительный тест на COVID-19 артист получил четыре дня назад, изначально он лечился самостоятельно, но потом все же обратился за помощью врачей.

Он поблагодарил всех своих поклонников за слова поддержки в это непростое время.

Накануне стало известно, что в Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ.

Фото: Instagram / @antigoalex

Теги: актёр, александра дьяченко, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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