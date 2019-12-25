В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актера Александра Дьяченко

Он находится в Мариинской больнице.

Петербургский актер и музыкант Александр Дьяченко попал в Мариинскую больницу с коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Положительный тест на COVID-19 артист получил четыре дня назад, изначально он лечился самостоятельно, но потом все же обратился за помощью врачей.

Он поблагодарил всех своих поклонников за слова поддержки в это непростое время.

Накануне стало известно, что в Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ.

Фото: Instagram / @antigoalex