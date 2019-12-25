В Петербурге госпитализировали 238 человек с подозрением на коронавирус

Только за последние сутки больница приняла 43 человека с симптомами ОРВИ.

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге находятся уже 238 пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом 16 марта сообщил главный врач учреждения Денис Гусев на пресс-конференции.

Среди "подозреваемых коронавирусных" больных 227 россиян и 11 иностранцев. Только за последние сутки больница приняла 43 человека с симптомами ОРВИ, все они недавно прилетели из-за границы.

Кроме того, сегодня из Боткинской больницы должны выписать первого пациента с коронавирусом. Домой отправятся также еще один позднее заболевший человек и десять тех, кто был в контакте с заразившимися. После выписки в клинике останется четверо больных петербуржцев и один иностранец.

Фото: Piter.TV