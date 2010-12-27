Поклонников "Аквариума" приглашают на эскурсию по местам Бориса Гребенщикова

Небольшое путешествие пройдет на ретро-автобусе.

Петербуржцы могут попасть на бесплатное путешествие на ретро-автобусе по местам творчества музыканта Бориса Гребенщикова. Экскурсия состоится 2 ноября и приурочена к декабрьскому концерту группы "Аквариум" в "Сибур Арене".



Ретро-автобус возьмет на борт шестерых поклонников "Аквариума", которых случайным образом выберет онлайн программа вечером 31 октября. Для того, чтобы попытать удачи на бесплатную экскурсию, нужно зарегистрироваться по ссылке организаторов bitly.su/RUknCkCT.

Экскурсия символична для самого города, ведь Гребенщиков – один из ярчайших представителей питерского и русского рока. Автобус провезет участников по значимым местам музыканта и группы: там, где зародился музыкальный коллектив, дом с мансардой Гребенщикова в 80-е, площадка первого рок-фестиваля в Питере и многим другим.

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Фото: пресс-служба мероприятия