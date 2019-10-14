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Концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум"

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Традиционный концерт на новой площадке.

19 декабря Борис Гребенщиков со своей группой "Аквариум" приедет в "Сибур Арену" с большим концертом.

В этом году традиционное декабрьское выступление в Петербурге состоится на новой для группы площадке, а именно, в концертно-спортивном комплексе "Сибур Арена".

Концерты БГ с каждым годом все больше напоминают некие ритуалы преображения. Целый вечер с неповторимой музыкой и высоким слогом – и у слушателей может открыться новый взгляд на жизнь. Не забывать еще и про шумные танцы и атмосферу в одном комплекте!

Сбор гостей на Футбольной аллее, 8 начнется в 18.00.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: пресс-служба концерта

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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