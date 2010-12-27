В Выборге проведут «Большой этнографический диктант»

Событие приурочено ко Дню народного единства.

В выборгской библиотеке А. Аалто проведут "Большой этнографический диктант". Мероприятие посвящено Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Событие состоится 1 ноября. "Большой этнографический диктант" проводится ежегодно. Основная цель мероприятия заключается в проверке этнографических знаний, а именно информации о народах. Также местные жители смогут поближе познакомиться с наукой и сделать более гармоничными межэтнические отношения. Правильные ответы на задания участники получат уже 10 ноября, а 12 декабря будут озвучены индивидуальные результаты.

В прошлом году диктант написали почти 400 тыс. человек на 4567 площадках России и за рубежом. В Выборге событие поддержали 40 человек.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти 30 октября пройдет небольшой снег.

Фото: pixabay.com, пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти