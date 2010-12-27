Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -3...+2 градуса.

В Ленобласти 30 октября пройдет небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Метеорологи в большинстве районов обещают переменную облачность. В некоторых районах местами пройдет мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью от -2 до -7 градусов.

Дорожные службы предупреждают, что на дорогах будет гололедица. Дорожники Ленобласти призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину.

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