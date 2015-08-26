В Петербурге горожан попросили не покупать и не собирать первые весенние цветы

В ведомстве, подчеркнули, что административная ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и за приобретение первоцветов.

Горожан призвали принять участие в акции "Осторожно, первоцвет", которая направлена на сохранение первых весенних растений. Об этом попросили в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора.

В ведомстве порекомендовали не собирать, не продавать и не покупать первые весенние цветы. Страдают такие растения, как печеночница благородная – красивые цветы с околоцветником лилово-синего цвета, ветреница дубравная – представитель семейства лютиковых с крупными цветками белого цвета, ландыш майский. Эти цветы не внесены в Красную книгу России, однако если не остановить их массовый сбор, то они рискуют туда попасть.

В ведомстве, подчеркнули, что административная ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и за приобретение первоцветов.

Ранее мы сообщали, что более 530 ленинградцев узаконили незаконные врезки в трубы. Акция стартовала в Ленобласти 15 марта и будет идти еще три дня.

Фото: pixabay