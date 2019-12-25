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Более 530 ленинградцев узаконили незаконные врезки в трубы
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 530 ленинградцев узаконили незаконные врезки в трубы

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Акция стартовала в Ленобласти 15 марта и будет идти еще три дня.

Уже более 500 ленинградцев без штрафов и взысканий узаконили подключения к сетям водоснабжения и канализации. Принять участие в акции "Водная амнистия" можно еще в течение трех дней. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Акция стартовала в Ленобласти 15 марта. За это время поступило 533 заявления В лидерах − жители Киришского, Волховского, Кировского и Выборгского районов.

Акция позволяет собственникам жилых домов узаконить нелегальные врезки к сетям без финансовых потерь. Для участия нужно обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала. Или дистанционно − направить документы на электронную почту info@vodokanal-lo.ru.

 Фото: pexels

Теги: врезки, леноблводоканал, трубы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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