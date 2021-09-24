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До конца апреля в Ленобласти действует "водная амнистия"
Сегодня, 9:59
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До конца апреля в Ленобласти действует "водная амнистия"

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За первые недели поступило 74 заявления из Лужского, Выборгского, Подпорожского, Кировского районов.

Жители Ленобласти еще в течение месяца могут без штрафов и взысканий узаконить незаконные подключения к сетям водоснабжения и канализации. С 15 марта была запущена акция "водная амнистия". Её действие продлится до конца апреля. Об этом сообщила администрация региона.

За первые недели поступило 74 заявления из Лужского, Выборгского, Подпорожского, Кировского районов.

Узакониванием врезок занимается "Леноблводоканал". Жители должны написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого  счета. 

Фото: pexels

Теги: водная амнистия, леноблводоканал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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