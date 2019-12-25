Петербургскую поликлинику №56 оштрафовали за отсутствие запаса СИЗ и антисептика

Среди 17 сотрудников учреждения выявили больных коронавирусом.

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал городскую поликлинику №56 за санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, с 7 апреля по 5 июня в поликлинике проводили специальное расследование по поводу причин возникновения инфекционных заболеваний в период пандемии коронавируса. Почвой для проверки стало несколько положительных результатов на СOVID-19 среди 17 сотрудников учреждения. Специалисты выявили, что в поликлинике отсутствовал месячный запас защитных костюмов, бахил, респираторов, медицинских шапочек и комбинезонов, а также кожного антисептика, необходимого для работы учреждения. Кроме того, в поликлинике зафиксировали позднюю регистрацию коронавируса при плановом обследовании у семи сотрудников.

Учреждению придется выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что число свободных коек в больницах Петербурга превысило 3 тысячи.

Фото: Piter.TV