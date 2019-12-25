Число свободных коек в "коронавирусных" стационарах растет

Свободны 3 067 коек.

По состоянию на 3 июля в стационарах, которые были перепрофилированы под работу с пациентами, больными коронавирусом, свободны 3 067 коек.

Предполагается, что при таком прогрессе в ближайшее время стационары перейдут на свой профиль и смогут оказывать услуги всему населению. Так, скоро Детская городская больница Святой Ольги прекратит прием юных петербуржцев с COVID-19. К обычному режиму работы вернутся сначала те стационары, где для больных коронавирусом было небольшое количество коек.

Ранее мы писали, что Петербург снова стал лидером по смертности от COVID-19 в России.

Фото: Piter.TV