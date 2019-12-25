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Петербург снова стал лидером по смертности от COVID-19 в России
Сегодня, 16:34
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nastya960

Петербург снова стал лидером по смертности от COVID-19 в России

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Вторые сутки подряд фиксируют 45 смертей.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили 45 смертей от коронавируса. Такие данные на 3 июля привел оперштаб.

В целом по России список умерших пополнился 176 именами. Петербург при этом уже третий день подряд лидирует по числу летальных исходов. Накануне также скончались 45 пациентов. В Москве 2 июля было зафиксировано 34 смерти.

По официальным данным, за весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 9 859 человек. В Петербурге скончались 1 272 пациента.

Роспотребнадзор: Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге был ожидаем.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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