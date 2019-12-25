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Роспотребнадзор: Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге был ожидаем
Сегодня, 13:48
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nastya960

Роспотребнадзор: Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге был ожидаем

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Однако, несмотря на рост заболеваемости, возвращаться к старым ограничениям в Петербурге пока что не собираются.

Последние четыре дня в Петербурге ежедневно регистрируют по 250-260 новых случаев коронавируса, что на 20-30 человек больше, чем в середине июня. Как рассказала "Интерфаксу" руководитель Роспотребнадзора Наталия Башкетова, рост заболеваемости после снятия ограничений был ожидаем.

Однако, несмотря на рост заболеваемости, возвращаться к старым ограничениям в Петербурге пока что не собираются.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге продолжает расти.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, наталия башкетова, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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