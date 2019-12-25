Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге продолжает расти

В пятницу, 3 июля, он составил 1,17.

В Петербурге продолжает расти коэффициент распространения коронавируса. В пятницу, 3 июля, он составил 1,17, днем ранее он был равен 1,12. До этого он был на уровне 0,8, после чего начал расти.

За последние сутки в Петербурге выявили 263 новых случая коронавируса, с начала пандемии заразились 24 990 человек. За весь период умерло 1272 пациента, поправились 19 495 человек.

Коэффициент распространения подсчитывается следующим образом: количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня.

Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время.

Фото: Piter.TV