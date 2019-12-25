В Петербурге за сутки выявили 263 новых случая коронавируса

Из больниц города выписали 491 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 6 718 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2182 (32,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 263 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 54. За последние сутки умерли 176 человек, в том числе 45 человек в Петербурге и 2 человека – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 8 915 человек, в том числе 491 человек в Петербурге и 5 человек – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV