В среду, 13 марта, в Василеостровском районе загорелся автосервис площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Пожар случился у дома номер 31 на Морской набережной. Сообщение возгорании поступило на пульт дежурного в 12:14, на место прибыли три пожарные машины и 14 человек личного состава. Огонь потушили в 12:46. Сведения о пострадавших уточняются.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Автосервис на Морской набережной тушили 14 пожарных
Огонь охватил территорию площадью 100 кв.м.
В среду, 13 марта, в Василеостровском районе загорелся автосервис площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Теги: автосервис, мчс, пожар
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