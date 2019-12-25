В Петербурге годовалый ребенок упал на осколки от разбитого стакана

Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Петербургские врачи спасают жизнь годовалому ребенку, который получил серьезную травму во время падения в квартире на проспекте Сизова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в среду, 14 июля. Скорую помощь вызвали родители малыша. Они же рассказали, что ребенок поскользнулся и упал на осколки от разбитого стакана.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с ранением грудной клетки доставили в детскую городскую больницу №2. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV