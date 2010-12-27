В Петербурге генконсульство Финляндии оказалось "закрытым"

Петербуржцы звонили в генконсульство Финляндии, которое оказалось недоступным.

Сегодня, 30 марта петербуржцы звонили в генконсульство Финляндии и хватались за сердце – автоответчик сообщал о том, что консульство закрыто. Передает "Мойка78".

В связи с последними новостями о выселении американских дипломатов из здания генконсульства США на Фурштатской улице горожане забыли о католических праздниках. Желающие получить финляндскую визу звонили в пятницу, 30 марта в генконсульство Финляндии и не могли поверить своим ушам. Ответчик сообщал, при этом ничего не объясняя, что генконсульство Финляндии в Петербурге закрыто.

"Генеральное консульство Финляндии в Петербурге закрыто", - слышно на автоответчике. В консульстве также добавили, что находящиеся в беде граждане Финляндии могут обратиться в дежурный центр МИД Финляндии.

Посетить консульство Финляндии у петербуржцев получится только с понедельника – финские дипломаты отправились на выходные с 30 марта, чтобы отметить Пасху.

Фото: Яндекс.Карты