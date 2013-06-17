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В Петербурге финансист лишился Toyota Camry за 2,2 млн рублей
Сегодня, 8:47
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Alena_Zinovieva

В Петербурге финансист лишился Toyota Camry за 2,2 млн рублей

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Автомобиль был припаркован возле парка "300-летия".

Вечером 2 марта в полицию Петербурга через службу "112" обратился 29-летний мужчина, работающий финансистом в ООО "А-Лизнг". Он заявил об угоне своего автомобиля Toyota Camry стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарка стояла на парковке парка "300-летия", напротив дома №151 на Приморском проспекте. Неизвестный угнал авто в период с 20:00 1 марта до 21:00 2 марта.

Машина белого цвета 2020 года выпуска была застрахована. Средствами спутниковой сигнализации не оборудована. Видеонаблюдение на парковке отсутствует.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что у начальника СПб-Балтийской дистанции электроснабжения угнали иномарку за 1,4 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: toyota camry, кража авто, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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